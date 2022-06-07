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Турция будет закупать украинское зерно со скидкой

Турция будет закупать украинское зерно со скидкой Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%.
АПК
7 июня 2022 г. 10:25
Турция будет закупать украинское зерно со скидкой

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

По его словам, Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

"С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", - приводит во вторник слова министра газета Yeni Şafak.

Он отметил, что в Турции на текущей неделе пройдут две важные встречи, посвященные поставкам на мировые рынки украинского зерна. Одна из них состоится в Стамбуле с участием представителей РФ, Украины, Турции и ООН, посвященная созданию центра наблюдения за перевозкой морем украинского зерна. Вопросы создания "зернового коридора" в среду в Анкаре обсудит глава российского МИД Сергей Лавров.

Власти Турции ранее сообщали, что переговоры по созданию в Стамбуле так называемого зернового центра в целом проходят положительно и поставки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время.

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Версия на английском языке Turkiye to buy Ukrainian grain at discount

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