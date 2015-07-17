Третий взрыв прогремел в Нигерии, число погибших составляет 13 человек

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Третий взрыв прогремел в городе Даматуру на северо-востоке Нигерии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агенство Франс Пресс со ссылкой на медицинские службы.

Ранее сообщалось о двух взрывах, произошедших в пятницу примерно в 08.00 по местному времени на открытой площадке, где мусульмане совершали праздничную молитву в честь Ид аль-Фитр — праздника по случаю завершения поста в священный месяц Рамадан.

Сообщается, что третий взрыв прогремел недалеко от мечети. Всего в результате тройного теракта погибли по меньшей мере 13 человек. Ранее сообщалось, что жертвами двух взрывов стали пять человек.

"На данный момент 13 человек погибли и многие ранены", — сообщил агентству Франс Пресс источник в местной сфере здравоохранения.

Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.