Трамп может выдвинуть кандидатом в вице-президенты США демократа

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп, оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, может участвовать в финальной части предвыборной гонки "в паре" с женщиной-политиком или сторонником партии демократов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в пятницу в эфире американского телеканала MSNBC бывший соперник бизнесмена в борьбе за Белый дом нейрохирург Бен Карсон, который теперь является помощником Трампа.

Карсон отметил, что в настоящее время миллиардер при его содействии выбирает своего кандидата в вице-президенты. Трамп, по словам нейрохирурга, хотел бы подыскать такого "напарника", который "был бы знаком с внутренними механизмами партии", а также "мог бы очень хорошо работать с сенатом Конгресса США, знал все правила, имел соответствующие связи". Как отметил Карсон, в числе возможных американские сенаторы и губернаторы штатов.