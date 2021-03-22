Торговый дом Азербайджана в ОАЭ готов закупать мясо, мед и урбечу из Дагестана

В прошлом году начались поставки говяжьего кишечного сырья в Азербайджан, осуществляются импорт мяса баранины и говядины

Дистрибьюторские компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыли в Дагестан для переговоров с местными производителями продуктов питания. Они проявили заинтересованность в импорте мяса и другой продукции.

Встреча дагестанских производителей с делегацией из ОАЭ прошла в Махачкале на площадке исторического парка «Россия — моя история». Там гостям были презентованы различные виды сельхозпродукции, изготавливаемой в республике.

В столицу Дагестана прибыли представители торгово-дистрибьюторских компаний из Дубая Soyuz General Trading и Asad Kikha Group. Также в состав делегации вошли руководители Azerbaijan Trade House — торгового дома Азербайджана в Дубае. Особую заинтересованность они проявили к мясной продукции, а также к меду и урбечу — пасте, изготавливаемой из перемолотых косточек.

Ранее сообщалось, что рынок Объединенных Арабских Эмиратов проявляет интерес к дагестанской баранине. Северокавказская республика уже экспортирует мясо в Иран, Азербайджан и Грузию, также планируется организовать поставки в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Отметим, что Дагестан в 2020 году экспортировал мясную продукцию в четыре государства. Еще столько же стран проявили интерес и могут начать закупки в наступившем году, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

В ведомстве рассказали, что с Дагестаном в сфере сельского хозяйства сотрудничают Иран и закавказские республики. В прошлом году начались поставки мясных субпродуктов во Вьетнам, ведутся переговоры по закупкам баранины странами Персидского залива. «С нами активно работают иранцы, а также Азербайджан и Грузия. Проявляют интерес к поставкам баранины Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В прошлом году начались поставки говяжьего кишечного сырья во Вьетнам и в тот же Азербайджан», – отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что основная доля экспорта из Дагестана приходится на продукцию агропромышленного комплекса, в частности баранины, мяса птицы и риса. Поставки осуществляются рядом крупных республиканских предприятий.

«На конец 2020 года в Иран поставлено 378 тонн мяса баранины с убойных площадок ИП «Аджеков», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ООО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Агрохом». Также вывезено более 1,5 тысячи тонн мяса баранины и говядины в убойном весе в Грузию и Азербайджан, поставлена 551 тонна говяжьего кишечного сырья с убойных площадок ООО «Агрохом» и ООО «Мясников» в Азербайджан и Вьетнам. Кроме того, в июле прошлого года агрохолдинг «Агрохом» получил разрешение на экспорт баранины в Саудовскую Аравию», – уточнили в Минсельхозе региона.