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The Guardian: Человечеству грозит голод

The Guardian: Человечеству грозит голод В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом.
АПК
14 марта 2022 г. 00:08
The Guardian: Человечеству грозит голод

В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в публикации The Guardian.

Из-за украинского кризиса мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия, сравнимого с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Срыв поставок из России и Украины грозит усугубить нынешнее положение.

По словам главного экономиста Всемирной продовольственной программы ООН Арифа Хусейна, последствия украинского кризиса ударят по другим частям света.

"Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года", — пояснил специалист.

Газета напомнила, что цены на продовольствие по всему миру росли и до обострения ситуации на Украине. В качестве причин называются климатический кризис и пандемия коронавируса. Сейчас же к этим факторам добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.

Сейчас на Украину приходится 10 процентов мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы. Россия же крупнейший экспортер зерна и один из лидеров по экспорту подсолнечника. При этом 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где уже сильно подорожало продовольствие.

Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо предупредил, что продолжающийся кризис может ограничить поставки основных культур и привести к резкому подорожанию продовольствия и голоду.

"Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность", - добавил Унгбо.

Особенно тяжелыми последствия будут для тех, кто уже сейчас с трудом может прокормить свои семьи, подчеркнул он.

Надвигающийся продовольственный кризис усугубляется и природными факторами: в прошлом году Канада, один из лидеров по экспорту зерна, столкнулась с засухой и жарой, аналогичные проблемы наблюдались в Латинской Америке, США накрыли лесные пожары и другие катаклизмы, а Австралия сейчас страдает от наводнений, последствия которых отразятся на сельском хозяйстве в будущем.

«Наиболее близка к голоду сейчас Восточная Африка — в регионе Африканского рога три сезона дождей уничтожили посевы и вызвали массовый падеж скота, а нехватка воды и пастбищ привела к конфликтам между общинами, и прогнозы пока только негативные», - рассказал региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН в Восточной Африке Майкл Данфорд.

"Урожаи гибнут, домашний скот гибнет, а голод усиливается по мере того, как повторяющиеся засухи поражают Африканский Рог. Ситуация требует немедленных гуманитарных действий и последовательной поддержки для повышения устойчивости сообществ к будущему", — предупредил он.

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Версия на азербайджанском языке The Guardian: “Bəşəriyyət Ukrayna böhranına görə aclıqla üz-üzədir”

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