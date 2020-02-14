Тенденции экспорта сельхозпродукции из Азербайджана в Россию

В связи с санкциями, вмененными в отношении соседней с Азербайджаном России, под эмбарго подпали различные виды мяса птиц, мяса, молочных продуктов, рыбы, а также орехи, фрукты, овощи и другая сельхозпродукция. Страны ЕС, США, Канада, Австралия и Норвегия примкнули к антироссийским санкциям, поэтому Россия поощряет импорт продовольствия и сельхозпродукции, преимущественно, из стран СНГ, в том числе из Азербайджана,погашая тем самым потребность внутреннего рынка.

Report тщательно изучил общую картину в сфере экспорта сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.

Заведующий отделом Центра аграрных наук и инноваций, эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли отметил, что российский рынок является одним из важнейших для Азербайджана с точки зрения экспорта сельхозпродукции.

Заведующий отделом Центра аграрных наук и инноваций Ниджат Насирли: "Российский рынок сколь важен для нас, столь и доступен".

"Для нас этот рынок традиционен. Со второй половины XX века Азербайджан экспортировал почти все виды сельскохозяйственной продукции в Россию и закупал сельхозтехнику, технологии и иную продукцию, необходимую для построения сельхоздеятельности. Ныне российский рынок для нас сколь важен, столь и доступен. Большая часть нашей сезонной продукции поступает именно на российский рынок.

Мы экспортируем на российский рынок главным образом скороспелые продукты, среди которых стоит упомянуть картофель, выращиваемый в Джалилабаде, Товузе, Шамкире и Гедабеке. Начиная с первой декады апреля за год мы поставляем на российский рынок порядка 300 тыс. тонн скороспелого картофеля. Второе место принадлежит еще одной нашей сельхозпродукции - помидору. Так, экспорт помидоров приносит Азербайджану годовой доход на сумму более 150 млн долларов США. На российском рынке поставляемые из Азербайджана помидоры пользуются большой популярностью. Под видом азербайджанских или зиринских продаются помидоры не только в Москве, но в и регионах России. Помидоры, выращенные в Кыргызстане, Узбекистане и Турции, выдаются за азербайджанские. Наши гранат и хурма также по душе российским потребителям. Сюда относится и фундук, произрастающий в Азербайджане, завоевавший своим отменным качеством российские и мировые рынки. Экспорт фундука приносит стране более 100 млн долларов США в год".

По словам Н.Насирли, процессы, присущие конъюнктуре мирового рынка, ныне охватили и Россию: "На российском рынке происходят весьма серьезные конъюнктурные изменения. Ныне российский рынок уже не тот, каким был в советское время. Крупные поставщики борются за свое место на рынке, желая наладить масштабные поставки в Россию. Поэтому за последние годы мы столкнулись с определенными заботами. В настоящее время мы не можем в полной мере поставлять нашу продукцию на российский рынок. В этом смысле на российском рынке отмечается специализация. За последние годы крупные производители, в том числе страны Южной Америки и Турция, стремятся расширить поставки на российский рынок. Так, например, Турция предпринимает серьезные попытки поставлять помидоры и иную продукцию по Черному морю. Ныне российский рынок довольно конкурентоспособен, и для укрепления своих позиций на этом рынке должна быть проделана как индивидуальная работа, так и на государственном уровне. Государство предпринимает шаги по стимулированию экспорта. Организуются экспортные миссии в Россию, Китай и иные страны, проводятся выставки, благодаря чему удается продвигать азербайджанскую продукцию. На плечи производителей ложатся вопросы по маркировке продукции, ее соответствии стандартам и сертификации".

По мнению эксперта, за последние 5 лет России удалось построить серьезную инфраструктуру, в частности, в области овощеводства. Поэтому маркировка и специализация для обретения позиции на российском рынке - вопросы исключительной важности:

"У нас серьезные проблемы с сертификацией, маркировкой и упаковкой местной продукции, экспортируемой не только в Россию, но и в другие страны. Поступает много жалоб от предпринимателей. Порой нашу продукцию не принимают. Ныне все сходятся во мнении о большой значимости брендирования и упаковки. К упаковке предъявляются серьезные требования. В последнее время на российских рынках часто используют экологически безопасную древесную посуду. Наши предприниматели не могут выполнять это требование, и потому им трудно закрепиться на рынке. У нас нет предприятий, специализирующихся на упаковках. Наши предприниматели, задействованные в сельском хозяйстве и иных сферах, завозят упаковочную продукцию из Турции, Ирана и европейских стран, что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции. Еще одной насущной проблемой для нас является отсутствие в компаниях агромаркетинговых услуг".

Заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн заявил Report, что в 2019 году, как и в предшествующем году, Азербайджан экспортировал наибольшее количество сельхозпродукции в Россию.

Заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн: "За последние 5 лет Россия лидирует среди стран, импортирующих азербайджанскую сельхозпродукцию, и подобные тенденции сохранились в 2019 году".

"В частности, Россия лидирует среди стран-импортеров фруктов и овощей из Азербайджана. А самым экспортируемым продуктом в Россию за последние 3 года стали помидоры. Так, в 2017 году Азербайджан экспортировал в Россию помидоры на сумму 151 млн долларов США, а в 2018 году - на сумму 176 млн долларов США. Иными словами, 99% нашего экспорта помидоров приходится на долю России. В 2017 году в Россию была экспортирована свежая хурма на сумму 85 млн долларов США, а в 2018 году - общей стоимостью в 105 млн долларов США. В 2017 году на долю России пришлось 93% всего экспорта азербайджанской хурмы, в 2018 году - 92%. В 2019 году за рубеж экспортировано хурмы на 104,6 млн долларов США, из которых 95,3 млн долларов или 91% приходится на Россию. Список продукции можно значительно расширить. Вкратце отмечу, что в 2019 году в объеме нашего экспорта в Россию преобладали помидоры. Так, в 2019 году было экспортировано помидоров на сумму 189 млн долларов США и 99% этого объема отправлено в Россию.

Азербайджанскую сельхозпродукцию, в частности, фрукты и овощи, экспортируют главным образом частные компании. Государственные компании экспортировали исключительно хлопок, табак и шелк. ОАО "Аграрные закупки и снабжение" внесло определенный вклад и в экспорт сельхозпродукции. В 2017 году ОАО экспортировало сельхозпродукцию на 32,3 млн долларов США, однако в настоящее время это учреждение не функционирует.

Касательно России, экспорт в эту страну осуществляют в основном частные компании. Доля государственных компаний в экспорте сельскохозяйственной продукции невелика.

До 2017 года экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию осуществляли, преимущественно, физические лица. Но с 2017 года, благодаря проводимым в стране реформам и обеспечению прозрачности в таможенной сфере, эта тенденция претерпела изменения и физические лица, экспортирующие продукцию в Россию, создали компании и начали осуществлять экспорт посредством их. В 2019 году наша сельхозпродукция экспортировалась в Россию, в основном, юридическими лицами.

За последние 5 лет Россия лидирует среди стран, в которые экспортируется азербайджанская сельхозпродукция, и подобные тенденции сохранились в 2019 году”.