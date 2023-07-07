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Темпы производства сельхозпродукции замедлятся в ближайшие 10 лет

Темпы производства сельхозпродукции замедлятся в ближайшие 10 лет Мировое производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия продолжит расти до 2032 года, однако "более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие", что связано с "демографическими тенденциями".
АПК
7 июля 2023 г. 04:52
Темпы производства сельхозпродукции замедлятся в ближайшие 10 лет

Мировое производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия продолжит расти до 2032 года, однако "более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие", что связано с "демографическими тенденциями".

Как передает Report, об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Несмотря на рост неопределенности в связи с геополитической напряженностью, неблагоприятными климатическими тенденциями, болезнями животных и растений и повышенной волатильностью цен на основные сельскохозяйственные ресурсы, прогнозируется, что в течение этого периода мировое производство сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и рыбы будет расти в среднем на 1,1% в год, что вдвое ниже темпов, зафиксированных в десятилетии, завершившемся в 2015 году", - указывается в документе.

При этом эксперты прогнозируют, что общий объем потребления продовольствия будет расти на 1,3% в год до 2032 года, что указывает на "увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой для употребления в пищу".

ФАО и ОЭСР указывают, что возможность сохранения инфляционного давления создает риски снижения мирового спроса и производства продовольствия.

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