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    Таиланд требует заблокировать 120 сайтов, оскорбляющих монархию

    Списки сайтов и адресов для блокирования будут переданы операторам интернет-порталов и моментальных мессенджеров

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Национальная комиссия по телерадиовещанию (НКТР) Таиланда обратилась к таиландским отделениям интернет-порталов и социальных сетей YouTube, Facebook, Line и Twitter с требованием заблокировать 120 страниц и аккаунтов, содержащих оскорбления в адрес таиландской монархии.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник газета Bangkok Post.

    Списки сайтов и адресов для блокирования будут переданы операторам интернет-порталов и "моментальных мессенджеров" в течение дня во вторник, заявил генеральный секретарь НКТР Такхон Тантхасит, слова которого цитирует газета.

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