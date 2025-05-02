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Тахир Рзаев: За 30 лет в аграрной сфере принято свыше 350 законодательных актов

Тахир Рзаев: За 30 лет в аграрной сфере принято свыше 350 законодательных актов За минувшие 30 лет в Милли Меджлисе было принято более 350 законодательных актов, касающихся аграрного сектора.
АПК
2 мая 2025 г. 11:13
Тахир Рзаев: За 30 лет в аграрной сфере принято свыше 350 законодательных актов

За минувшие 30 лет в Милли Меджлисе было принято более 350 законодательных актов, касающихся аграрного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Тахир Рзаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он отметил, что среди них новые законы и поправки к действующим документам. По его словам, формирование прочной правовой базы позволяет эффективно развивать сельскохозяйственный бизнес.

Рзаев также подчеркнул, что аграрный сектор остается одним из ключевых направлений экономики страны, и в этой области за последние годы произошли существенные изменения. Он добавил, что сотни тысяч гектаров освобожденных территорий готовы к вовлечению в сельхозоборот, и уже начата передача земли в аренду, в частности, в селе Агалы Зангиланского района.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Rzayev: "Son 30 ildə aqrar sektora dair 350-dən çox qanun qəbul edilib"

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