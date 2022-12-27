Свыше 80 вакансий размещено на веб-портале Минсельхоза

На портале www.aqrokadr.az Министерства сельского хозяйства размещено более 80 вакансий.

На портале www.aqrokadr.az Министерства сельского хозяйства размещено свыше 80 вакансий.

Как сообщили Report в Минсельхозе, такие компании как ООО MKT Cotton, ООО Kraun Ko-R, Agro Dairy и Agrarco LLC разместили объявления о вакансиях в сфере животноводства, финансов, а также вакансии механика-водителя, сторожа и пр.

Соискатели, зарегистрировавшись на портале http://aqrokadr.az/, могут ознакомиться с вакансиями и подать заявку через сайт. После рассмотрения заявки они будут приглашены на собеседование.

Отметим, что портал аqrokadr.az был представлен общественности Министерством сельского хозяйства 18 августа 2021 года.