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Свыше 80 вакансий размещено на веб-портале Минсельхоза

Свыше 80 вакансий размещено на веб-портале Минсельхоза На портале www.aqrokadr.az Министерства сельского хозяйства размещено более 80 вакансий.
АПК
27 декабря 2022 г. 11:13
Свыше 80 вакансий размещено на веб-портале Минсельхоза

На портале www.aqrokadr.az Министерства сельского хозяйства размещено свыше 80 вакансий.

Как сообщили Report в Минсельхозе, такие компании как ООО MKT Cotton, ООО Kraun Ko-R, Agro Dairy и Agrarco LLC разместили объявления о вакансиях в сфере животноводства, финансов, а также вакансии механика-водителя, сторожа и пр.

Соискатели, зарегистрировавшись на портале http://aqrokadr.az/, могут ознакомиться с вакансиями и подать заявку через сайт. После рассмотрения заявки они будут приглашены на собеседование.

Отметим, что портал аqrokadr.az был представлен общественности Министерством сельского хозяйства 18 августа 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin karyera portalında 80-dən çox vakansiya dərc edilib

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