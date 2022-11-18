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Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море

Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море Судно, перевозившее зерно из Судана в Стамбул, село на мель в Мраморном море.
АПК
18 ноября 2022 г. 10:52
Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море

Судно, перевозившее зерно из Судана в Стамбул, село на мель в Мраморном море.

Как передает Report, об этом заявили в Службе береговой охраны Турции.

Сухогруз сел на мель у острова Рыбачий.

"Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров", - сказано в сообщении.

Позднее сухогруз CHARLES благополучно встал на якорь на стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.

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