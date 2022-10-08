Судно с украинским продовольствием прибыло в испанский порт

Сухогруз Eider S с 50 855 тоннами кукурузы с Украины утром субботы прибыл к порту Малага.

Сухогруз Eider S с 50 855 тоннами кукурузы с Украины утром субботы прибыл к порту Малага.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

Согласно его информации, Eider S стоит на якоре примерно в 2,1 морской мили (3,8 км) от Малаги в ожидании швартовки.

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход сухогруза Eider S из порта Южный 13 сентября.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.