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Страны G20 в итоговом коммюнике могут призвать к продлению "зерновой сделки"

Страны G20 в итоговом коммюнике могут призвать к продлению "зерновой сделки" Страны G20 в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению "зерновой сделки".
АПК
15 ноября 2022 г. 09:42
Страны G20 в итоговом коммюнике могут призвать к продлению зерновой сделки

Страны G20 в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению "зерновой сделки".

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Press.

Агентство приводит проект документа, предусматривающего соответствующее продление.

В настоящий момент подробности и условия принятия документа, предусматривающего продление "зерновой сделки", неизвестны. Также нет деталей, когда предложат пролонгировать данное предложение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог России и ООН по соглашению развивается в конструктивном ключе. Срок продления сделки истекает 19 ноября.

На днях министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A haber сообщил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган информировал, что он намерен обсудить на полях саммита G20 вопросы экспорта зерна по морскому гуманитарному коридору.

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Версия на английском языке G20 countries may call for extension of 'grain deal' in their final communique

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