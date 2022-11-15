Страны G20 в итоговом коммюнике могут призвать к продлению "зерновой сделки"

Страны G20 в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению "зерновой сделки".

Страны G20 в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению "зерновой сделки".

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Press.

Агентство приводит проект документа, предусматривающего соответствующее продление.

В настоящий момент подробности и условия принятия документа, предусматривающего продление "зерновой сделки", неизвестны. Также нет деталей, когда предложат пролонгировать данное предложение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог России и ООН по соглашению развивается в конструктивном ключе. Срок продления сделки истекает 19 ноября.

На днях министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A haber сообщил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган информировал, что он намерен обсудить на полях саммита G20 вопросы экспорта зерна по морскому гуманитарному коридору.