Деятельность ​столичных ярмарок приостановлена

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Временно приостановлены организуемые в воскресные дни в различных районах столицы сельскохозяйственные ярмарки, преследующие целью возместить потребность населения в сельхозпродукции и продовольствии.

Об этом Report сообщил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По его словам, для возобновления ярмарок в настоящее время ведутся переговоры с Исполнительной властью города Баку.

Отметим, что с 8 мая была приостановлена деятельность сельскохозяйственных ярмарок в Хатаинском, Насиминском, Ясамальском, Наримановском, Сабаильском и Бинагадинском районах столицы.