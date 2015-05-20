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    Деятельность ​столичных ярмарок приостановлена

    Для возобновления ярмарок ведутся переговоры с ИВ города Баку

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Временно приостановлены организуемые в воскресные дни в различных районах столицы сельскохозяйственные ярмарки, преследующие целью возместить потребность населения в сельхозпродукции и продовольствии.

    Об этом Report сообщил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

    По его словам, для возобновления ярмарок в настоящее время ведутся переговоры с Исполнительной властью города Баку.

    Отметим, что с 8 мая была приостановлена деятельность сельскохозяйственных ярмарок в Хатаинском, Насиминском, Ясамальском, Наримановском, Сабаильском и Бинагадинском районах столицы. 

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