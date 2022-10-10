Стоимость пшеницы выросла на Чикагской бирже после ракетных ударов по Украине

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла на 4,4% после того, как ВС России нанесли удары по украинским городам.

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла на 4,4% после того, как ВС России нанесли удары по украинским городам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос до 9,18 доллара за бушель.

Цены на пшеницу подскочили, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы из Украины. Как сообщает агентство Bloomberg, проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.

Отметим, что с начала работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 305 судов с агропродукцией.