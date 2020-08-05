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Стартовал I Общереспубликанский веб-форум в агросфере

Стартовал I Общереспубликанский веб-форум в агросфере Веб-форум проходит при содействии Организации "Волонтеры аграрного развития"
АПК
5 августа 2020 г. 16:20
Стартовал I Общереспубликанский веб-форум в агросфере

Стартовал I Общереспубликанский веб-форум организации "Волонтеры аграрного развития".

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Основная цель проводимого в онлайн-формате форума - обсуждение деятельности волонтеров для всестороннего и устойчивого развития страны, их активного участия в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, повышение интереса молодежи к аграрной сфере.

Выступая на церемонии открытия форума, министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что развитие аграрной сферы в стране под руководством президента Ильхама Алиева вступило в новый этап. Министр отметил, что в соответствии с поручениями главы государства в стране претворяются в жизнь меры по развитию аграрной сферы.

Отметим, что форум продлится три дня. В предстоящие дни на форуме состоятся выступления председателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию Мирзы Алиева, замдиректора Центра аграрных наук и инноваций, председателя профсоюза работников сельского хозяйства Фуада Мамедова, замглавы Аппарата Министерства сельского хозяйства Эльвина Пашаева, замначальника департамента исследований Центра аграрных исследований Пярвиза Алиева и директора Шамахинского Государственного Центра аграрного развития Этибара Мурадлы.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Aqrar İnkişaf Könüllüləri” Təşkilatının I Ümumrespublika Veb Forumu başlayıb

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