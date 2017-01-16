Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Стали известны объемы закупок Азербайджаном российского зерна за 2016/2017 сельхозгод. Как передает Report со ссылкой на Agroinvestor, эти данные обнародовало министерство сельского хозяйства России.

По информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, Азербайджан закупил 0,9 млн тонн российского зерна. В целом, зерно и продукты его переработки экспортировалась в 117 стран. Лидерами по закупкам российского зерна остается Турция, куда было вывезено 3,6 млн тонн (15% всего экспорта зерна), Египет (3,4 млн тонн, доля 14,3%), Бангладеш (1,6 млн тонн, 6,8%), Иран (1,1 млн тонн) и Азербайджан (0,9 млн тонн).

В сообщении минсельхоза России говорится, что к 11 января 2017 года в текущем 2016/2017 сельхозгоду экспортировано зерновых культур 20,76 млн тонн зерновых культур, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (20,77 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 16,29 млн тонн (+4,9% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы - 2,46 млн (+6,2%), ячменя - 1,87 млн тонн (-42,6%).

По данным "Русагротранса", в первой половине сезона (июль-декабрь 2016-го) вывоз зерна составил 20,58 млн тонн против 21,5 млн тонн год назад. Таким образом, отставание от прошлого года составило 4%.

С 1 по 9 января за рубеж поставлено 378 тыс. тонн зерновых культур. По состоянию на 12 января средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 173 доллара за тонну, за две недели цена увеличилась на 13 долларов или на 8,1%.