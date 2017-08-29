Стали известны адреса продажи жертвенных животных в Баку - СПИСОК

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку стали известны адреса продажи жертвенных животных.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, с 9:00 часов 1 сентября для более полного удовлетворения спроса населения в жертвенных животных в связи с праздником Гурбан, а также в целях предотвращения искусственного завышения цен начнут функционировать организованные в Баку ярмарки по продаже жертвенных животных.

Ярмарки будут организованы министерством сельского хозяйства и министерством экономики. Впервые на ярмарках будет выставлен на продажу мелкий рогатый скот, выращенный в ООО "Государственное предприятие производства сельхозпродукции", находящегося в подчинении министерства сельского хозяйства.

Продажа жертвенных животных будет организована в Наримановском районе (улица Алияра Алиева, 26, рядом с рынком Кешля), в Хатаинском районе (рядом с кафе "Наргиля"), в Сабаильском районе (поселок Бадамдар, улица Сеймура Мамедова, 8) и в Ясамальском районе (улица Шарифзаде, 196, внутренний двор дворца торжеств "Идеал").