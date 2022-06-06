США предупреждали 14 стран о попытках РФ продать украинское зерно

США разослали письма 14 странам, в основном, в Африке, в которых утверждалось, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно.

США разослали письма 14 странам, в основном, в Африке, в которых утверждалось, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, письмо было разослано в середине мая по дипломатическим каналам. Согласно утверждениям Вашингтона, российские суда вышли из портов близ Украины с грузом, который госдеп назвал "украденным украинским зерном", - говорится в статье. Согласно утверждениями США, речь шла как минимум о трех судах.

В статье говорится со ссылкой на оценку ООН, что Россия и Украина обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице. Причем за прошлый год цены на зерно там выросли на 23% в связи с засухой. Более 200 тыс. человек в Сомали находятся на грани голода, всего от последствий засухи страдают 17 млн человек в Сомали, Эфиопии и Кении. Как говорится в публикации, африканские страны, несмотря на предупреждения США, вряд ли будут колебаться и купят зерно у России.