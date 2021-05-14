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США повысили прогноз по импорту зерна Азербайджаном

США повысили прогноз по импорту зерна Азербайджаном Департамент сельского хозяйства США повысил прогноз по ожидаемому импорту Азербайджаном зерновых в аграрный сезон 2020/2021.
АПК
14 мая 2021 г. 16:04
США повысили прогноз по импорту зерна Азербайджаном

Департамент сельского хозяйства США повысил прогноз по ожидаемому импорту Азербайджаном зерновых в аграрный сезон 2020/2021.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске доклада под названием "Зерно: мировой рынок и торговля".

Департамент повысил прогноз по импорту зерна Азербайджаном с 1,350 млн тонн до 1,6 млн тонн, увеличив его на 250 тыс. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом.

Согласно отчету, мировое производство в этом месяце сократилось, в том числе в Азербайджане. Но потребление зерна растет, в основном в Турции и Украине. По этой причине Турция недавно осуществила крупные закупки у России, а Украина сократила экспорт зерна (по прогнозам, в этом году Украина сократит экспорт зерна на 500 тыс. тонн - до 17 млн тонн). В этом году, по прогнозам Департамента сельского хозяйства США, Азербайджан, Иран, Пакистан и Турция увеличат импорт зерна.

Прогноз по импорту зерна Турцией и Ираном увеличен на 800 тыс. тонн и 300 тыс. тонн соответственно - до 9 млн тонн и 1,8 млн тонн. А для Пакистана прогноз увеличен на 200 тыс. тонн - до 3,8 млн тонн.

Отметим, что за 3 месяца текущего года Азербайджан импортировал 187,9 тыс. тонн зерна на сумму 47,75 млн долларов США (рост на 13,5% и 32% соответственно). Доля импорта пшеницы в общем импорте за отчетный период выросла с 1,37% до 1,89%.

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