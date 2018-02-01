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    США поддержали создание предприятия в Джоджуг Марджанлы

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в освобожденном от оккупации джабраильском селе Джоджуг Марджанлы состоится открытие предприятия по переработке кормов и очистке семян. 

    Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане. 

    Отмечается, что проект был реализован Восточно-западным институтом управления (EWMI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Азербайджана.  

    Предприятие поможет жителям Джоджуг Марджанлы и окрестных сел в заготовке кормов для скота, а также позволит занимающимся сельским хозяйством и скотоводством более 3 100 жителям Джоджуг Марджанлы и трех близлежащих сел сэкономить время, деньги и электроэнергию. 

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