США передали Украине военно-полевой госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ США передали Украине военно-полевой экспедиционный госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США на Украине.

"Сегодня Соединенные Штаты официально передали правительству Украины военно-полевой экспедиционный госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов с целью улучшения способности страны лечить солдат", — говорится в сообщении.

Госпиталь рассчитан на работу в нем 30 врачей и вспомогательных медицинских работников.