​Срок возобновления деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку пока неизвестен

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Срок возобновления деятельности традиционно проводимых в конце недели в различных районах столицы сельскохозяйственных ярмарок пока неизвестен.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, для организации ярмарок министерство все еще ведет переговоры с Исполнительной властью города Баку: "Сроки завершения переговоров неизвестны".

Отметим, что министр сельского хозяйства Гейдар Асадов одной из основных причин приостановления деятельности ярмарок назвал жалобы жителей некоторых районов города, в особенности, Хатаинского района в Исполнительную власть города Баку о том, что ярмарки мешают нормальному проживанию жителей: "Мы предусматриваем проведение мониторинга на этих территориях и выбор нового места для организации ярмарок. Пока нет окончательного решения по данному вопросу, однако в будущем деятельность ярмарок может быть возобновлена".

Напомним, что 8 мая в Баку была приостановлена деятельность сельскохозяйственных ярмарок в 7 районах города. С 2006 года ярмарки традиционно проводились в Хатаинском районе на площади у кинотеатра "Бакы" и недалеко от "Украинского круга", в Насиминском районе по адресу улица Самеда Вургуна, 73 (на рынке "Тезе базар"), в Ясамальском районе по улице Акима Аббасова (недалеко от иранской клиники), в Наримановском районе около метро "Гянджлик", в Сабаильском районе в пос. Бадамдар по улице Сейрана Мамедова,1, в Сураханском районе в пос. Гарачухур и в пос. Амирджан, в Бинагадинском районе на территории пос. Дарнагюль по улице Короглу Рагимова, 53 (недалеко от торгового центра "Элит").