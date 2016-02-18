​Среднегодовые темпы роста аграрного сектора в Азербайджане в ближайшие четыре года превысят 5%

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ненефтяной промышленности Азербайджане в 2016-2019 годах прогнозируются среднегодовые темпы роста на уровне 9,2%. В ведущей отрасли ненефтяной сферы - аграрном секторе в 2016 году прогнозируется рост в среднем на 5,5%, в очередные три года - 5,2%.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамед Мусаев в интервью сайту Партии "Ени Азербайджан".

М.Мусаев отметил, что в сфере услуг ожидается в среднем рост на 4,8%, в очередные три года - 5,1%, доля этого сектора в ВВП вырастет с 33,4% в 2014 году до 40,9% в 2019 году.

"Привлечение местных и зарубежных инвестиций в сферу туризма, улучшение качества услуг, создание инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, и проведение спортивных и культурных мероприятий международного уровня станет причиной признания страны на международном уровне и развития туризма. Таким образом, за 2016-2019 годы прогнозируется рост туристического сектора в среднем на 12,5%", - отметил глава КПА.

"Ожидается, что объем инвестиций в этом году составит 18,8 млрд. манатов, в том числе, иностранных - 8 млрд. манатов, в нефтяной сектор - 8 млрд. манатов, ненефтяной сектор - 10,8 млрд. манатов. В последующие три года инвестиции прогнозируются в объеме 47,3 млрд. манатов, в том числе, иностранные - 15,4 млрд. манатов", - сказал в интервью М.Мусаев.