Спрос на продовольственное зерно: как положить конец зависимости от импорта?

В Азербайджан в больших количествах импортируется зерно из таких стран, как Россия, Казахстан, Украина

Зерноводство в Азербайджане считается стратегически важной отраслью сельского хозяйства. Но большая часть пшеницы, необходимой для производства хлеба и других мучных изделий в стране, импортируется из-за рубежа. Фирмы - производители мучных изделий заявляют, что отечественные сорта зерна непригодны для производства продовольственных товаров.

Report изучил мнения специалистов о существующих проблемах в производстве продовольственного зерна в стране, путях их решения и снижения зависимости от импорта в этой сфере.

Доцент Азербайджанского государственного экономического университета Гадир Байрамлы рассказал Report, что необходимо восстановить сеть мельниц, некогда существовавшей в наших регионах:

"У нас очень большие возможности для производства муки и хлеба из отечественной пшеницы". Гадир Байрамлы Доцент Азербайджанского государственного экономического университета

"В Азербайджане производится 3,5 млн тонн зерна в год, из которых около 2 млн тонн составляет производство пшеницы. Значит, у нас есть очень большие возможности для производства муки и хлеба из местной пшеницы. Но мы этого не делаем. В Азербайджан в больших количествах импортируется зерно из таких стран, как Россия, Казахстан, Украина. Как правило, это мягкая пшеница. Основные крупные мельницы нашей страны не перемалывают пшеницу, производимую отечественными производителями. Потому что эта пшеница вредит механизмам мельниц.

Раньше мельницы были в большинстве наших районов, даже в некоторых селах и поселках. Сеть мельниц разрушена, остались единичные. Фермеры не могут найти мельницу для измельчения производимой пшеницы. Необходимо реконструировать и развивать местную сеть мельниц. Если на территории каждого района будет в среднем одна-две мельницы, то мы сможем значительно увеличить производство муки за счет собственной пшеницы. Одним из крупнейших производителей в этой области является Турция.

После создания сети мельниц в наших районах зерно, которое кропотливо выращивается местным производителем, пшеница сможет использоваться не в качестве корма для животных, а для производства нормальной муки. С другой стороны, наша отечественная пшеница калорийнее и вкуснее импортного продукта. Еще один серьезный вопрос - введение ограничений на экспорт в разное время в странах, которые экспортируют нам зерно. Поэтому мы должны увеличить местное производство.

У нас есть возможности увеличить производство муки за счет местного производства, и этим нужно воспользоваться. Будет лучше, если программа будет подготовлена государством и иметь государственный контроль. Кроме того, должны быть созданы широкие возможности для частных предпринимателей, предоставлены налоговые льготы и предприняты другие стимулирующие шаги, чтобы они могли спокойно заниматься этим бизнесом. Государственный и частный секторы должны сотрудничать".

По его словам, до этого времени в Азербайджане ежегодно производилось 3,5 млн тонн зерна, без учета освобожденных от оккупации земель. "Эти земли будут вовлечены в сельское хозяйство, и наше производство превысит 4 млн тонн", - добавил Г.Байрамлы.

Бывший министр сельского хозяйства Нахчыванской АР Реджеб Оруджев заявил, что в Азербайджане есть благоприятные условия для удовлетворения спроса на зерно:

"Наша страна также считается одной из родин зерновых культур. Не может быть, чтобы у какого-либо растения на родине были низкие показатели качества". Реджеб Оруджев Бывший министр сельского хозяйства Нахчыванской АР

"Около 60% нашего севооборота приходится на осенние посевы. Наша страна также считается одной из родин зерновых культур. Не может быть, чтобы у какого-либо растения на родине были низкие показатели качества. От перерабатывающей промышленности мы слышим, что производимое в республике зерно, особенно продовольственная пшеница, не отвечает требованиям хлебопекарной промышленности, а потому зерно импортируется из-за рубежа. Хотя 60% нашего севооборота сегодня составляет озимое зерно, почти 50-60% потребностей нашей страны в продовольственном зерне покрывается за счет местного производства. В нашей стране благоприятные почвенно-климатические условия для производства зерновых. Мы видим это в агропарках и крупных фермерских хозяйствах, основанных на различных инновационных технологиях".

По его словам, есть причины недостаточного уровня качественных показателей в хлебопекарной отрасли: "Одна из них - низкий агрофон. Если в оптимальные сроки не проводятся агротехнические мероприятия, то в цикле развития растения возникают определенные сбои. В результате качественные показатели снижаются. Поэтому в нашей стране в первую очередь должны быть предприняты серьезные шаги в направлении развития национального семеноводства. Сегодня наша ежегодная потребность в семенах зерновых составляет около 200 тыс. тонн. Мы покрываем около 50-60% за счет местного производства. Для дальнейшего углубления достижений национальной селекции развитие местного семеноводства должно стать предварительным стимулирующим шагом.

Очень важно, чтобы семена пшеницы, привезенные из-за рубежа, были подобраны в соответствии с почвенно-климатическими условиями республики. Бизнесмены, компании, не имеющие понятия о семенах, не имеющие опыта семеноводства, импортируют в страну достаточное количество семян зерновых культур, что является одной из главных причин низких показателей качества. Мы всегда должны оставлять свои двери открытыми для инновационных технологий. Наши национальные семеноводческие и международные селекционные достижения должны быть интегрированы. Но если этот процесс будет осуществляться системно, опирающуюся на науку, то в короткий срок проблемы будут решены".

Экс-министр отметил, что, подняв уровень агрофона в зерноводстве, можно добиться повышения урожайности:

"В Азербайджане очень оптимальная среда и условия для производства качественного зерна. Просто необходимо изучить требования перерабатывающей промышленности и решить проблемы через научный и современный инновационный подход. Я не согласен с тем мнением, что для качественного производства в стране мы обязательно должны импортировать зерно из-за рубежа. Если мы в короткие сроки решим обозначенные мною вопросы, проведем строгий мониторинг и изучим причины проблем, то сможем не только удовлетворить спрос на продовольственное зерно, являющееся стратегическим продуктом нашей страны, но и производить качественную продукцию.

75-80% земель в общем сельскохозяйственном обороте страны составляют орошаемые земли, на которых легко обеспечить выращивание качественной продукции. Однако процессы деградации, происходящие на почвах в течение длительного времени, повышение минеральности, щелочности создали условия для производства некачественной продукции. Если вопросы, о которых я упоминал, найдут свое решение, то в короткие сроки мы практически устраним зависимость Азербайджана от импорта. Потому что в нашей стране около миллиона гектаров территорий для выращивания озимого ячменя и пшеницы. По мере того, как мы повысим уровень агрофона, мы добьемся повышения урожайности".