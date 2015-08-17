Спилберг продаст купленную за 184 млн. долларов яхту

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Американский режиссер и сценарист Стивен Спилберг решил продать свою яхту Seven Seas, которую он купил несколько лет назад за 184 млн. долларов. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Спилберга, яхта длиной 86 м стала для него слишком мала. Вместо нее он собирается купить новую — на 9 м длиннее, стоить она будет 245 млн. долларов.

На яхте, которая выставлена на продажу, есть бассейн, вертолетная площадка, комната для массажа и спортзал, а также большое окно, которое можно использовать в качестве телевизионного экрана. Нынешнюю цену судна издание не называет. Пока что Seven Seas можно арендовать, например, на неделю за более чем 1,2 млн. долларов.