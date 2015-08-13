Спецпосланник ООН по Эболе: Человечество должно готовиться к новым эпидемиям болезней

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Человечество в будущие годы ждут новые непредвиденные вспышки заболеваний, подобных болезни, вызванной вирусом Эбола, что требует усовершенствования систем раннего предупреждения и реагирования на такие эпидемии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил специальный посланник генерального секретаря ООН по борьбе с вирусом Эбола Дэвид Набарро.

"В будущие годы нас ждут новые непредвиденные вспышки заболеваний. Мы только не знаем, где, когда и каким образом они нанесут удар", - заявил он на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По словам Набарро, безопасность человечества "зависит от того, сможем ли мы предвидеть эти вспышки заболеваний заранее, чтобы быстро на них отреагировать, ограничив распространение заболевания, и предотвратить страдания людей".

Эмиссар ООН убежден, что обеспечить должную степень готовности удастся только при условии максимальной интеграции усилий, максимального участия общественности в "раннем предупреждении и быстром реагировании". "Сокращение угрозы возникновения кризисов в сфере здравоохранения вносит вклад в более безопасное будущее людей и оно требует коллективного и непрерывного взаимодействия", - подчеркнул Набарро.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в странах Западной Африки скончались около 11,3 тыс. человек и почти 28 тыс. заразились.