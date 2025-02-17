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Специалист ФАО: Молодое поколение во всем мире отдаляется от аграрного сектора

Специалист ФАО: Молодое поколение во всем мире отдаляется от аграрного сектора По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), молодежь во всем мире все меньше интересуется работой в сельском хозяйстве.
АПК
17 февраля 2025 г. 14:22
Специалист ФАО: Молодое поколение во всем мире отдаляется от аграрного сектора

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), молодежь во всем мире все меньше интересуется работой в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист ФАО по защите растений Джем Эрдоган на тренинге "Устойчивое сельское хозяйство и растениеводство в Азербайджане в рамках интегрированной защиты растений" в Баку.

По словам Эрдогана, площади пахотных земель в мире ограничены. "Мы должны формировать продовольственную цепочку на ограниченных землях. То есть нам нужно добиваться большей продуктивности на ограниченных территориях", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что изменение климата больше всего влияет на сельскохозяйственный сектор. "Например, в Турции мы уже начинаем видеть проблемы, которые мы прогнозировали на 2030-2035 годы из-за изменения климата. Поэтому весь мир должен вести совместную борьбу с изменением климата", - добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что применение системы интегрированной борьбы с вредителями (IPM) направлено на сокращение и правильное использование пестицидов.

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Версия на английском языке FAO expert warns of dwindling youth engagement in farming
Версия на азербайджанском языке FAO-nun mütəxəssisi: “Dünyada gənc nəsil aqrar sektordan uzaqlaşır”

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