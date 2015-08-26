Спад в мировой торговле в I полугодии стал максимальным с 2009 года

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Объемы мировой торговли в I квартале 2015 года сократились на 1,5% по сравнению с 3 предыдущими месяцами, а во II квартале — на 0,5% (рост на 1,1% в годовом измерении), что говорит о максимальном спаде в I полугодии с 2009 года. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, такие данные приводятся в обзоре "Монитор мировой торговли", который ведет Бюро анализа экономической политики из Нидерландов.

В июне объемы торговли выросли на 2%, но экономисты отмечают, что месячные показатели слишком волатильны, и поэтому следует опираться на данные за более значительные промежутки времени. По итогам года МВФ ожидает рост мировой экономики на 3,5%.

Главный экономист ВТО Роберт Коопман признал, что результаты I полугодия оказались безрадостными. Организация прогнозировала рост торговли на 3,3% в этом году, но, вероятно, в ближайшие недели пересмотрит эту оценку.

По мнению Коопмана, спад в мировой торговле отражает задержку с восстановлением европейской экономики и замедление экономического роста в Китае. Он считает, что на структуру торговли также оказала влияние начавшаяся переориентация Китая с экспорта на местное потребление. Кроме того, превращение США в чистого экспортера энергоносителей привело к тому, что многие производители из этой страны решили сократить глобальные цепочки поставок и перенести мощности поближе или даже в сами Соединенные Штаты.

