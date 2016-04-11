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    Сотрудник разведки КНДР перебежал в Южную Корею

    Полковник А, выполнявший в главном разведывательном управлении задачи по подрывной деятельности в Южной Корее, въехал в страну

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Высокопоставленный сотрудник северокорейской разведки перебежал в Южную Корею.

    Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на неназванный источник.

    "Полковник А (имя скрывается), выполнявший в главном разведывательном управлении задачи по подрывной деятельности в Южной Корее, в прошлом году въехал в страну", — приводит агентство слова своего источника.

    По его данным, полковник разведки в КНДР соответствует званию генерала-лейтенанта (две звезды на погонах) в обычных вооруженных силах этой страны. Таким образом, это первый случай бегства в Южную Корею северокорейского генерала.

    На прошлой неделе сеульские СМИ распространили также информацию о бегстве в Южную Корею 13 граждан КНДР — сотрудников корейского ресторана в Китае.


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