Состоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии

6 декабря в Молдове состоится очередное заседание Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.
Стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, туризма, а также направления дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является М.Мамедов.