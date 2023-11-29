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Состоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии

Состоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии 6 декабря в Молдове состоится очередное заседание Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
АПК
29 ноября 2023 г. 17:03
Состоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии

6 декабря в Молдове состоится очередное заседание Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.

Стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, туризма, а также направления дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является М.Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Azerbaijan-Moldova Intergovernmental Commission to be held next month
Версия на азербайджанском языке ФотоGələn ay Azərbaycan-Moldova Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

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