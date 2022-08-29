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Сократился экспорт чая из Кении в Азербайджан

Сократился экспорт чая из Кении в Азербайджан Сократился экспорт чая из Кении в Азербайджан.
АПК
29 августа 2022 г. 08:21
Сократился экспорт чая из Кении в Азербайджан

Сократился экспорт чая из Кении в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Businessdailyfrica.com.

В статье портала "Как российско-украинская война наносит ущерб кенийскому экспорту чая" говорится, что объем чая, экспортируемого из Кении в Азербайджан, Россию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, в этом году значительно сократился.

В начале года доставка 40-футовых контейнеров в Россию, пятый по величине рынок чая Кении, стоила экспортеру около 357 000 шиллингов (3 000 долларов США).

"Эта стоимость сегодня составляет около 952 000 шиллингов для страны и других соседних регионов вокруг Черного моря. Европа может быть далеко от Кении, но влияние продолжающейся российско-украинской войны ощущают на себе местные чайные фермеры", - говорится в статье.

Резкий рост расходов был вызван увеличением расстояния, которое должны были пройти суда до конечного пункта назначения после закрытия Черноморского пути.

Снижение спроса привело к тому, что цены на чай на аукционах остаются низкими, в среднем на прошлой неделе они составляли 2,22 доллара за килограмм.

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Версия на азербайджанском языке Keniyadan Azərbaycana çay ixracı azalıb

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