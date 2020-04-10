Россия начала экспорт пшеницы на новые рынки

Россия планирует сохранить позицию крупнейшего экспортера пшеницы на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

"В дальнейшем Россия продолжит наращивать торговлю продовольствием как с Саудовской Аравией, так и с другими приоритетными рынками, благодаря чему мы, в том числе планируем сохранить позицию крупнейшего экспортера пшеницы на мировом рынке", - сказал министр.

В Минсельхозе напомнили, что в начале апреля Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию. По мнению министра, открытие этого рынка стало важным шагом в развитии торговых отношений между странами. "Переговоры на уровне глав аграрных ведомств в прошлом году стали прорывом в этом направлении и позволили расширить возможности сотрудничества - нам удалось открыть для отечественных экспортеров рынок одного из крупнейших потребителей пшеницы в Ближневосточном регионе", - считает Патрушев.

Ранее Минсельхоз США понизил прогноз по экспорту пшеницы из России в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) до 33,5 млн тонн с 35 млн тонн. Снижение прогноза связано с низкими темпами поставок и установленными правительством РФ квотами на экспорт ряда зерновых культур, которые будут действовать до конца июня. Прогноз российского Минсельхоза по экспорту пшеницы составляет 36 млн тонн, всего зерна - 45 млн тонн.