Согласованы условия поставки мяса птицы из России в Азербайджан

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Государственная ветеринарная служба Азербайджана (ГВС) и Россельхознадзор согласовали условия поставки российского мяса птицы на азербайджанский рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ГВС уведомила, что при поставках птицеводческой продукции из России готова руководствоваться решением об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных (принцип регионализации).

В связи с этим экспорт продукции птицеводства из России в Азербайджан разрешен в случаях, если поднадзорные товары (живая птица, инкубационные яйца, генетический материал, птицепродукция, не прошедшая термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц) получены и произведены на территориях, имеющих статус "благополучный" по высокопатогенному гриппу птиц.

Поставки птицепродукции, не прошедшей термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц, возможны при условии, что она получена от птицы, выращенной и содержащейся на территориях, которые также имеют статус "благополучный" по гриппу птиц.

Отгрузки живой птицы в третьи страны допускаются в случае, если маршрут следования не проходит по территории, имеющей статус "неблагополучный" по гриппу птиц.