​Социальная нагрузка сельхозработников в Азербайджане сократится втрое

В Азербайджане сумму обязательного государственного социального страхования за каждого члена семьи физических лиц, использующих сельскохозяйственные угодья, будут рассчитывать по различным ставкам минимальной месячной заработной платы, в зависимости от площади угодий.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Министерством экономики механизме налоговых льгот и каникул для субъектов предпринимательства (в том числе малого и среднего предпринимательства), действующих в пострадавших от пандемии сферах.

Согласно предлагаемым изменениям в законодательство о социальном страховании, физические лица будут платить до 2% от минимальной заработной платы, если площадь земельного участка составляет до 5 га, с 5 га до 10 га - до 6%, свыше 10 га - до 10%.

Также предусматривается замена отчета о социальном страховании на предъявление квитанции об уплате фиксированной суммы.

Отметим, что действующее законодательство предусматривает базовую сумму социального страхования для указанных лиц в размере 6% минимальной заработной платы за каждого трудоспособного члена семьи, независимо от площади земельного участка.