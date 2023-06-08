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Сняты ограничения на экспорт из Азербайджана в Турцию и Казахстан

Сняты ограничения на экспорт из Азербайджана в Турцию и Казахстан В рамках мероприятий, проводимых Агентством по продовольственной безопасности (AQTA), были сняты ограничения на экспорт животных и продуктов животного происхождения, связанных с заболеванием узелковым дерматитом в Турцию и на экспорт и транзит лошадей в К
АПК
8 июня 2023 г. 13:20
Сняты ограничения на экспорт из Азербайджана в Турцию и Казахстан

В рамках мероприятий, проводимых Агентством по продовольственной безопасности (AQTA), были сняты ограничения на экспорт животных и продуктов животного происхождения, связанных с заболеванием узелковым дерматитом в Турцию и на экспорт и транзит лошадей в Казахстан в связи с заболеванием животных.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель AQTA Гошгар Тахмазли во время выступления на рекламной выставке местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".

"Получены разрешения на экспорт шерсти, кожи, лягушачьих лапок и улиток в Европейский союз. В стране проведены мониторинги и приняты необходимые меры для получения статуса "свободной от чумы мелких жвачных животных", - добавил председатель AQTA.

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