Сможет ли Азербайджан покрыть внутренний спрос на подсолнечное масло?

Война России с Украиной привела к резкому подорожанию ряда продуктов в мире, в том числе и на подсолнечное масло, занимающее важное место в продовольственной корзине. В сравнении с прошлым годом цена на растительное масло в Азербайджане выросла почти вдво

Война России с Украиной привела к резкому подорожанию ряда продуктов в мире, в том числе и на подсолнечное масло, занимающее важное место в продовольственной корзине. В сравнении с прошлым годом цена на растительное масло в Азербайджане выросла почти вдвое. Наиболее распространенным растительным маслом считается подсолнечное, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника.

Report изучил ситуацию с производством и импортом семян подсолнечника в Азербайджане.

Экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской АР Раджаб Оруджев считает, что Азербайджан в определенной степени зависит от импорта семян масленичных сортов подсолнечника: "Семена подсолнечника масличного, необходимого для производства масла, импортируются в страну в основном из Турции, России, Украины и стран Восточной Европы".

По его словам, подсолнечник выращивают в Гянджабасарском регионе, Огузском, Геранбойском и Джебраильском районах страны: "Но уровень посевов масличных культур на наших обширных территориях низкий, подсолнечник - это культура, которая должна быть включена в посевной оборот республики".

Экс-министр сравнил ситуацию с выращиванием подсолнечника в Азербайджане с Украиной: "В Украине орошаемое земледелие не распространено, но благодаря большому количеству осадков в течение года, а также большим площадям чернозема там урожайность высокая. Самое главное, что подсолнечник в Украине высаживают на больших площадях. Такие факторы делают себестоимость производства растительного масла дешевле, чем в Азербайджане".

Оруджев отметил, что одним из факторов, влияющих на урожайность подсолнечника, является наличие влаги в почве: "На территориях со среднегодовым количеством выпавших осадков 500 мм и более можно сажать и выращивать подсолнечник без орошения. Если же фермеры имеют доступ к поливной воде в вегетационный период в районах выращивания подсолнечника, то и урожайность с гектара, и содержание масла в семенах значительно увеличиваются. Согласно проведенным исследованиям, если поле подсолнечника может дать урожай 1 500-1 600 кг с гектара в условиях засухи, то при правильном поливе урожайность возрастет до 2 550-3 000 кг/га, а при четырехкратном поливе - 3 500-4 000 кг/га. То есть подсолнечник полностью адаптирован к природно-климатическим условиям нашей страны".

По словам Оруджева, на полях с посевами подсолнечника необходимо размещать по две пчелиные семьи на гектар: "Подсолнечник - перекрестноопыляемое растение, поэтому добиться хорошего урожая без необходимого опыления невозможно. Это должны учитывать земледельцы в наших регионах. На орошаемых участках в низменных районах мало пчеловодческих хозяйств, поскольку там выращиваются в основном технические культуры. Размещение пчелиных семей пойдет на пользу как пчеловодству, так и выращиванию подсолнечника".