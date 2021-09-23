Смоленск планирует импорт колбасных изделий в Азербайджан

Компания “Романишин”, производитель колбасных изделий из Смоленской области (Россия), планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Компания “Романишин”, производитель колбасных изделий из Смоленской области (Россия), планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Как сообщает Report, производитель впервые выйдет на зарубежный рынок.

Он проходит соответствующую проверку Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). После завершения этого процесса, первые тестовые партии будут отправлены за границу. Для полного удовлетворения спроса на экспорт компания дополнительно строит 3 цеха.