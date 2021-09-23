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Смоленск планирует импорт колбасных изделий в Азербайджан

Смоленск планирует импорт колбасных изделий в Азербайджан Компания “Романишин”, производитель колбасных изделий из Смоленской области (Россия), планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.
АПК
23 сентября 2021 г. 16:21
Смоленск планирует импорт колбасных изделий в Азербайджан

Компания “Романишин”, производитель колбасных изделий из Смоленской области (Россия), планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Как сообщает Report, производитель впервые выйдет на зарубежный рынок.

Он проходит соответствующую проверку Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). После завершения этого процесса, первые тестовые партии будут отправлены за границу. Для полного удовлетворения спроса на экспорт компания дополнительно строит 3 цеха.

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Версия на азербайджанском языке Smolenskdən Azərbaycana kolbasa idxalına başlanacaq

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