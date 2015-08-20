СМИ: Внеочередные парламентские выборы в Греции пройдут 20 сентября

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в греческий парламент пройдут 20 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас с большой вероятностью объявит в четверг о проведении в стране досрочных парламентских выборов, которые состоятся через три-четыре недели. Согласно информации, "такое решение может быть принято после того, как более 35 депутатов проголосовали против принятия третьего пакета помощи Греции международных кредиторов".