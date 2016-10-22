СМИ: В НАТО учредили пост главы разведки

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель главы разведки ФРГ Арндт Фрейтаг фон Лорингховен был утвержден на должности главы разведки НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The Wall Street Journal.

Отмечается, что данная должность была создана в рамках альянса с целью улучшения обмена данными и контртеррористической координации.

По словам источников, представитель США настаивал на том, чтобы данный пост занял американец.