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СМИ: Российское зерно планируют вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами

СМИ: Российское зерно планируют вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывести 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточнится в ближайшие дни.
АПК
8 сентября 2023 г. 10:45
СМИ: Российское зерно планируют вывести в нуждающиеся страны Африки 40 судами

Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывести 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточнится в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом пишет в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники.

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъемностью 25 тыс. тонн и осуществлять в общей сложности 40 судами. Утверждается, что суда смогут загружаться зерном в портах Туапсе и Новороссийск с уточнением графика в ближайшие дни", - пишет издание.

Сообщается, что после того как суда достигнут Турции, они будут переработаны на мукомольных заводах, принадлежащих частному сектору.

"На первом этапе мука будет отправлена в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику. Приоритет будет отдан этим странам, не имеющим мощностей по переработке муки. В число стран, куда планируется направить муку, также входят Чад, Ливия, Джибути, Йемен и Эфиопия", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Media: Russian grain planned to be sent to African countries by 40 ships

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