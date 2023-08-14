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СМИ: Пшеница подорожала после инцидента с сухогрузом, направляющимся в Украину

СМИ: Пшеница подорожала после инцидента с сухогрузом, направляющимся в Украину Пшеница на бирже в Чикаго выросла в цене на 1,2% после инцидента с сухогрузом "Сукра Окан".
АПК
14 августа 2023 г. 10:15
СМИ: Пшеница подорожала после инцидента с сухогрузом, направляющимся в Украину

Пшеница на бирже в Чикаго выросла в цене на 1,2% после инцидента с сухогрузом "Сукра Окан".

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже составляет 6,28 долларов за бушель.

По данным агентства, рост цен начался на фоне досмотра российской стороной направляющегося в украинский порт Измаил сухогруза под флагом Палау. Капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Группа российских военных в итоге высадилась на сухогруз и досмотрела его, после чего он отправился в порт. Киев пообещал принять ответные меры.

Россия с 18 июля приостановила участие в "зерновой сделке" из-за невыполнения ее условий, на фоне чего пшеница подорожала уже несколько раз. В августе Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. США и Евросоюз при участии Румынии и Молдовы хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых.

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