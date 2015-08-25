СМИ: Арабские страны подпишут протокол по формированию единых Вооруженных сил

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Протокол по формированию межарабских сил быстрого реагирования будет подписан в четверг, 27 августа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают арабские СМИ.

По информации, принятие этого документа должно состояться на специальной сессии глав МИД и обороны Лиги арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире регионального сообщества в Каире.

Договоренность о создании объеденных арабских вооруженных сил была достигнута на 26-м саммите Лиги, прошедшем в конце марта в египетском Шарм-эш-Шейхе. Главной задачей единых региональных ВС заявлено "быстрое военное вмешательство" при необходимости, а также "реагирование на возникающие угрозы безопасности и стабильности любой страны арабского мира и ее национального суверенитета или прямые угрозы для арабской национальной безопасности, в том числе связанные с терроризмом".

Ранее сообщалось, что участие в объединенных ВС готовы принять шесть государств: Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Объеденные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Как ожидается, Египет, который обладает сильнейшей армией в арабском регионе (18-я в мире), составит костяк будущего военного альянса численностью в 40 тыс. бойцов.