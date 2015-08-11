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    Сирийские СМИ сообщили об аресте родственника Асада

    Возмущение местных жителей удалось погасить после вмешательства президента

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сирийские СМИ сообщили об аресте властями страны Сулеймана аль-Асада, двоюродного племянника президента страны, за убийство офицера, отмечает Report со ссылкой на на сайт Al Jazeera.

    "Сулейман Хилал аль-Асад был арестован и передан соответствующим органам", - сообщило государственное информагентство САНА, не приводя детали.

    По рассказам очевидцев, в четверг вечером черный джип без номеров, которым управлял Сулейман, обогнал полковник сирийской армии Хасан аш-Шейх.

    Асад настиг его и выпустил в офицера семь пуль из автомата АК-47.

    Убийство произошло на шоссе в провинции Латакия, которая является районом компактного проживания алавитов – единоверцев президента Башара Асада.

    Возмущение местных жителей удалось погасить после обещания президента не оставить преступление без наказания.

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