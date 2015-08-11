Сирийские СМИ сообщили об аресте родственника Асада

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сирийские СМИ сообщили об аресте властями страны Сулеймана аль-Асада, двоюродного племянника президента страны, за убийство офицера, отмечает Report со ссылкой на на сайт Al Jazeera.

"Сулейман Хилал аль-Асад был арестован и передан соответствующим органам", - сообщило государственное информагентство САНА, не приводя детали.

По рассказам очевидцев, в четверг вечером черный джип без номеров, которым управлял Сулейман, обогнал полковник сирийской армии Хасан аш-Шейх.

Асад настиг его и выпустил в офицера семь пуль из автомата АК-47.

Убийство произошло на шоссе в провинции Латакия, которая является районом компактного проживания алавитов – единоверцев президента Башара Асада.

Возмущение местных жителей удалось погасить после обещания президента не оставить преступление без наказания.