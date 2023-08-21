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Сингапур, Индонезия и Филиппины попросили Индию об экспорте риса

Сингапур, Индонезия и Филиппины попросили Индию об экспорте риса Сингапур, Индонезия и Филиппины, одни из ключевых дипломатических партнеров Индии, обратились к Нью-Дели с призывом возобновить экспорт риса после решения приостановить его поставки.
АПК
21 августа 2023 г. 11:23
Сингапур, Индонезия и Филиппины попросили Индию об экспорте риса

Сингапур, Индонезия и Филиппины, одни из ключевых дипломатических партнеров Индии, обратились к Нью-Дели с призывом возобновить экспорт риса после решения приостановить его поставки.

Как передает Report, об этом сообщает издание Livemint.

Сингапур запросил у Индии около 110 тыс. тонн риса.

"Сингапурское продовольственное агентство тесно сотрудничает с импортерами, чтобы увеличить импорт различных сортов риса из разных источников. Сингапур также находится в тесном контакте с правительством Индии, чтобы добиться снятия запрета (на экспорт)", - говорится в пресс-релизе агентства.

Также о планах импортировать из Индии 1 млн тонн риса в июне объявила Индонезия в связи с возможными сбоями в поставках, вызванными погодными условиями.

В свою очередь, Всемирная продовольственная программа ООН запросила у Индии 200 тыс. тонн риса для своих гуманитарных операций.

Индия является крупнейшим экспортером риса в мире, на ее долю приходится около 40% мировой торговли этим злаком. В конце июля правительство Индии запретило экспорт белого риса, за исключением басмати, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и удержать под контролем розничные цены. На долю белого риса приходится 25% от общего объема риса, экспортируемого из Индии.

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Версия на английском языке Three nations ask India to restore rice exports

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