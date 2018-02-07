"Шеки Ипек" может запустить производство шерсти

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Шеки Ипек" может расширить ассортимент производимой продукции. Компания может запустить производство шерсти, наряду с шелком.

Как сообщает Report, это предложение озвучил председатель правления "Шеки Ипек" Низами Гарибов: "Сейчас нет поставок шерсти, а Дагестан нуждается в шерсти. Из-за сезонного сокращения продаж шелка, это можно компенсировать шерстью".

Гарибов также отметил необходимость замены станков для возможности продажи продукции в Европе: "Если мы заменим часть станков, то 30% продукции можно будет экспортировать в Европу".

Генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде подчеркнул, что для разработки стратегии развития "Шеки Ипек" планируется привлечь опытную компанию. По его словам, эти работы помогут определить форму производства и направления продаж конечного продукта.