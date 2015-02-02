"Charlie Hebdo" временно прекращает выпуск новых номеров

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Французский еженедельник "Charlie Hebdo", в начале января подвергшийся жестокой террористической атаке, временно прекращает публикацию новых выпусков, поскольку руководству еще предстоит решить проблему с реализацией 7 млн. экземпляров предшествующего номера. Гигантский тираж был отпечатан в ответ на расправу, которую учинили над редакцией террористы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Руководство и коллектив издания поблагодарили читателей за их огромную поддержку и сочувствие. "Мы не забываем вас и вернемся в газетные киоски в ближайшие недели", — говорится в обращении, опубликованном на сайте журнала.

До теракта "Charlie Hebdo" печатал свои номера тиражом не более 60 тыс. Тираж "номера, выживших в теракте" – 7 млн. - уникальный случай в современной истории СМИ страны.