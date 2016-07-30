Шариф Асадуллаев: Азербайджан в сфере борьбы с трафикингом достиг больших успехов в течение последних нескольких лет

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан в сфере борьбы с трафикингом достиг больших успехов в течение последних нескольких лет.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Главного управления по борьбе с трафикингом министерства внутренних дел Азербайджана Шариф Асадуллаев.

По его словам, в докладах Госдепа США Азербайджан больше не указывается как "страна-источник" трафикинга: "В Азербайджане в связи с этим вопросом есть усовершенствованная правовая база, просветительская система, проводится работа с международными организациями".

Ш.Асадуллаев также напомнил, что в 2008-2009, 2009-2014 и 2014-2018 гг. были проведены программы национальной деятельности по борьбе с трафикингом и в рамках этих программ были реализованы различные проекты, связанные с жертвами трафикинга: "Поэтому, в ежегодных докладах Госдепа США, экспертной группы организации "Greta" Совета Европы, уполномоченных структур ОБСЕ высоко оценивается борьба с трафикингом в Азербайджане. В них указывается, что Азербайджан является уже страной, не которая получает знания, а которая учит".