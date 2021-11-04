Шахмар Мовсумов: Земли сельхозназначения в Карабахе необходимо вернуть в оборот

"Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда людей является приоритетным вопросом для нас".

"Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда людей является приоритетным вопросом для нас".

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов в ходе панельных обсуждений в рамках VIII Бакинского глобального форума.

"Азербайджан проводит огромную работу по восстановлению этих территорий. Наш следующий приоритет – Великое возвращение. Мы должны восстановить справедливость, вернуть туда людей. Восстановительные работы приведут к росту экономики Азербайджана. Земли Карабаха, пригодные для сельского хозяйства, должны быть возвращены в оборот. Это позволит расширить экономику", - отметил он.