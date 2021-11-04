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Шахмар Мовсумов: Земли сельхозназначения в Карабахе необходимо вернуть в оборот

Шахмар Мовсумов: Земли сельхозназначения в Карабахе необходимо вернуть в оборот "Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда людей является приоритетным вопросом для нас".
АПК
4 ноября 2021 г. 17:48
Шахмар Мовсумов: Земли сельхозназначения в Карабахе необходимо вернуть в оборот

"Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда людей является приоритетным вопросом для нас".

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов в ходе панельных обсуждений в рамках VIII Бакинского глобального форума.

"Азербайджан проводит огромную работу по восстановлению этих территорий. Наш следующий приоритет – Великое возвращение. Мы должны восстановить справедливость, вернуть туда людей. Восстановительные работы приведут к росту экономики Азербайджана. Земли Карабаха, пригодные для сельского хозяйства, должны быть возвращены в оборот. Это позволит расширить экономику", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: “Qarabağın yararlı torpaqları dövriyyəyə qaytarılmalıdır”

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